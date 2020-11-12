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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Ali Babacan, Türkiye'yi bakın kimlere şikayet etti
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Ali Babacan, Türkiye'yi bakın kimlere şikayet etti

DEVA Partisi'ni kurarak Millet İttifakı'na göz kırpan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolundan ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:25:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Ali Babacan, Türkiye'yi bakın kimlere şikayet etti

Muhaliflerin gözdesi olmak için aslı astarı olmayan çıkışlara imza atan Ali Babacan, Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haddini aşan ifadeler kullandı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef aldı.

İttifak yapacağı isimler gibi konuştu

İşlerin yolunda olmadığını savunan Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanamayacağını öne sürdü.

Yakında ittifak yapacağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek yabancı basına Türkiye'yi kötüleyen Babacan, "İşlerin gidişatı konusunda üzgünüz ve çok endişeliyiz; çünkü ülke için kaçırılan fırsattan ve Türkiye’nin içine girdiği durumdan dolayı üzgünüz, bu kötü delik, kötü yönetim yüzünden. Döviz müdahalelerine baktığınızda şeffaflık yok. Son iki yıldır devlet bankaları aracılığıyla büyük müdahaleler yapıldı ve bu çok korkutucu… 130 milyar doların üzerinde döviz müdahalesi yapıldı. Çok büyük bir bedel ama ne oldu? Hâlâ tekrar tekrar bir kur krizi. Yani bir rasyonellik eksikliği ve bir kişinin içgüdüleri, duyguları ve kişisel inançları var. Bu çok tehlikeli bir plan" dedi.

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