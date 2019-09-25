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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye genel sekreterlik görevine getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye genel sekreterlik önermeyi düşündüğünü ve parti yönetiminde değişikliğe gideceğini ileri sürdü.Ü

Nagehan Alçı, bugünkü 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gideceği konuşulan teklif' başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na çok yakın birkaç kaynaktan duyduğu kulis bilgilerini aktardı.

"Herkes şaşırır"

Alçı, "Kemal Bey’in önümüzdeki günlerde parti yönetiminde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Kulağıma şu bomba iddia geldi: Kılıçdaroğlu, İnce'ye Genel Sekreterlik önermeyi düşünüyormuş" dedi ve şöyle devam etti:

"İnce açıkça hem CHP Genel Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığını hedeflediğini açıkladı ve bu yönde çalışmalara başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışa karşı İnce’yi yanına alma hamlesi yaparsa herkesi şaşırtmış olur.

Bu, parti içi dengeler açısından da önemli. Ekrem İmamoğlu çok sivrildi, hatta CHP’nin koridorlarında ‘fazla sivrildiği’ konuşuluyor. İmamoğlu’nu dengelemek için de İnce faktörünü devreye sokmak Kılıçdaroğlu açısından akıllıca bir hamle gibi görünüyor."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • memo memo 34 dk önce
    ekremin elindekineftyağını bendegörsem elimiarkadançekmem
  • abdrhmnabdrhmn40 dk önce
    evetiyi olur. güzel çilingir sofrası kurar misafirlere

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