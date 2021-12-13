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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Aldığı haberle yıkıldı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi. Özdağan yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:51:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.

Tunceli'de toğrağa verilecek

Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

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