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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı

Millet İttifakı'nda kriz devam ediyor. CHP-HDP ittifakına sıcak bakmayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi ile ittifak yapacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:11:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı

İYİ Parti Lideri Akşener'in, yeni bir ittifak arayışında olduğu Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Ayyuka çıkan CHP ile HDP işbirliğinin İyi Parti tabanında ciddi rahatsızlık yaratması sonucu harekete geçen Akşener'in yeni ittifak planları yaptığı söyleniyor... Kulislere yansıyan bilgilere göre; yeni ittifakta DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi olacak.

İttifakta kazan kaynıyor

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin gizli desteğinin artık iyice ortaya çıkması, rahatsızlığa neden oldu.

HDP'nin, İyi Parti'ye sürekli 'bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde büyük tepki çekti.

İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tabanında da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

Parti liderleri, teşkilatlardan gelen sesleri iyice hissetti.

Akşener'in yeni ittifak arayışı

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partilerin bir seviyeye gelmesi üzerine Meral Akşener, yeni bir ittifak oluşturulabileceği fikrini iyice düşünmeye başladı.

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yeni bir ittifak oluşturabilmek için zemin arıyor.

Bu ittifaka sonradan CHP'nin dahil edilebileceği ancak ittifakta söz geçerliliğinin İyi Parti'de olması isteniyor.

CHP ittifakın ikinci partisi olabilir

Meral Akşener'in, kontrolü eline aldıktan sonra CHP'yi bu ittifaka davet edebileceği ancak HDP'nin ittifakın dışında bırakılacağı gündemde.

HDP'den İyi Parti'ye: Millet İttifakı'na PKK'ya gönül vermiş insanlar oy verdi

Hatırlanacağı üzere; HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Ona buna yama olmanın ötesine geçemezsiniz.
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abdrhman

akşener oy dilenciliğine çıkmış. zaten hiç bir vasfı olmayan milliyetçilik ayağına gidip pkk ile chpkk ile kol kola giren parti süprüntüsü. bu milletin salak olması lazım akşenere oy vermesi için.
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