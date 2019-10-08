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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere Saadet Partisi ve İYİ Parti talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yürütülen ittifak konusunda vekillere talimat verdi.

08 Ekim 2019 Salı 13:35
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere Saadet Partisi ve İYİ Parti talimatı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti ile CHP’nin son iki seçimdir sürdürdüğü Millet İttifakı’nın korunması için milletvekillerine özen ve hassasiyet göstermesi talimatı vererek, “İttifakı bozmak istiyorlar. Buna fırsat vermemeliyiz” dediği öğrenildi.

CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem. 2. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı konusunda milletvekillerine talimat verdiği öğrenildi.

'Aramızda sorun yok'

Cumhuriyet'in haberine göre kampın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde Kılıçdaroğlu'nun, özellikle iktidarın, Millet İttifakı'ndan rahatsız olduğunu ve ittifakı bozmak istediğini belirterek, “Buna fırsat vermemeliyiz. Ben vermiyorum sizin de vermediğinizi görüyorum. Ben hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu ile görüşüyorum. Bizim aramızda herhangi bir sorun yok” dediği belirtildi.

Raporu beğenmedi

Öte yandan Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, toplantıda milletvekillerinin, CHP'nin belediye başkanı veya milletvekili çıkartamadığı Anadolu ilerinde yaptığı çalışmaların raporları da ele alındı. Raporlardan memnun kalmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size kanaat önderi ile görüşmenizi söylemiştim, ama siz seçimle işbaşına gelenlerle bir araya gelmişsiniz” diyerek aynı illere bir kez daha gidilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, “Anadolu'ya daha çok gideceğiz. Gidip vatandaşa ekonomiyi anlatacağız, nasıl fakirleştiğini anlatacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:35
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İYİ Parti
  3. Saadet Partisi

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