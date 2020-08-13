Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara Muharrem İnce talimatı

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül tarihinde Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını söyledi.

İnce'nin açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatlara "Hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun talimatı olarak iletilen mesajda; CHP teşkilatlarından, İnce'nin sözleriyle ilgili kamuoyu önünde herhangi bir yorumda bulunulmaması, açıklama yapılmaması ve sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunulmaması istendi.

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu

Öte yandan düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce, zehir zemberek sözler kullandı:

İşte İnce'nin o ifadeleri:

"CHP'nin iktidarı demek şu demek CHP Genel Başkanın cumhurbaşkanı olması demek. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki. Genel başkanın böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayal demektir. İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten."