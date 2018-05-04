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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıklamak için kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir." ifadelerini kullanarak skandal açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için krsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada skandal sözler kullanarak, "Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

 "29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduk. Bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduk. 2018'deyiz, 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu. Neden ittifak yapmak istiyorsunuz diyorlar. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz. Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basınözgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında."

"25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın. Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız. Kimse orduyu demokrasinin üzerinde gölge olarak kullanmasın. Türkiye , bugün bütün dünya ile kavgalıdır. Biz tüm komşularımızla ve dünyayla barışık olmak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ekonomi dördüncü sorunumuz. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmıştır. Mevcut yönetim rantiye için uğraşıyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Duyunu Umumiye şimdi, Londra'da kurulmuş durumda. Beşinci sorun eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti. Biz vicdanı ve fikirleri hür nesiller yetiştireceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:37
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet19 dk önce
    e doğru demiş neresi skandal anlamadık
  • BetoBeto15 dk önce
    Bir vatan h.ini konustu!SEN kontrol altindasin ey pkk/fetöcülerin sözcüsü darbeci pislik!SEN bittin Gundi bittin!Tarih seni ibretlik icin yazacak gelecek nesiller icin yanindaki Gülen iti ile!SEN bittin bittin SEN oldun suratina tükürülecek bir pislik!YILDIZLARINIZ bekliyor seni!!!
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