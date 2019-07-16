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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı: Esed ve Sisi ile barışalım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de binlerce insanı katleden Esed ve Mursi'nin ölümüne sebep olan darbeci Sisi ile müzakere yoluna gidilmesini söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:28
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı: Esed ve Sisi ile barışalım

CHP Lideri, Orta Doğu'da barış için Türkiye'nin, Mısır ve Suriye ile arasını düzeltip ülkelere büyükelçi göndermesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, dış politikada Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İhvan kardeşliğinden çıkarak Mısır ile arasını düzeltmesini, ardından da Suriye ile resmi ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi.

CHP Lideri, iki ülkeye de büyükelçi atanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Darbecilerle barışma çağrısı yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; "Mısırla barışacağız. Niye kavga ediyoruz Mısır’la. Ortak tarihimiz var Mısır’la, ortak kültürümüz var. Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz. Bu kavganın faturası Türkiye’ye ağır yansıyor. Mısır’ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız, bunda bir tereddütümüz yok. Bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
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