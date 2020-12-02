Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'lileri kızdıracak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında konuştu. Sezgin Tanrıkulu'nun, terör örgütü propogandasının yapıldığı cenaze töreninde çekilen fotoğraflarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. O cenaze törenine bütün siyasi partilerden katılım var. Photoshop yapılıyor, tabutun başına terör örgütünün bayrağı konuyor ve yayınlanıyor. Bu konuda faili aramak için davalar açıldı. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en açık şekilde teröre karşıyız diye açıklama yapan kişidir." dedi.

İttifak ortağı HDP'yi kızdıracak ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum."

Terörist cenazelerine omuz veren HDP'nin tepkisi ne olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılarak taziye ziyaretlerine giden HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ne tepki vereceği ise merak konusu.