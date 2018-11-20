Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gözaltı yorumu: Gezi'den intikam almak istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yanlışlarımız olabilir ama bizim görevimiz 81 milyonu kucaklamaktır. Eksiğimiz olursa söyleyin biz başkaları gibi değiliz. Eksiğimiz hatamız olabilir. Bunları kabul ederiz ama bildiğimiz doğrunun arkasındayız. Dün sevgili Peygamberimizin doğum günüydü. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlak ve adalet konusundaki duyarlılığını biliyoruz.

'ADLİYEYE SİYESETİ SOKTULAR'

Bugün parası olan, siyasi arkası olan hiç hapishaneye gitmiyor. Onlara derhal beraat kararı veriliyor. Harp okulu öğrencileri, garipler, fakir fukara içeride. Diğerleri dışarıda. En son FETÖ'nün işadamı vardı, savcı hakkında takipsizlik verdi. Bunlar adalet dağıtamazlar. Adaleti bunlar yok ediyor zaten. Kışlaya, camiye, adliyeye siyseti sokmayın demiştim. Adliyeye siyaseti soktular.

Dünya Çocuk Günü... Çocukların hakları korunur. Hepimizin üzerine titrediği varlıklardır. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerektiğini biliyoruz. Çocuğun haklarını korumak hepimizin ortak görevidir. Biz çocuklarımıza bir bayram armağan ettik ama gelecekleri konusunda endişeliyiz. Son 18 ayda 21 bin 957 çocuk hamile kaldı. Bunlar daha çocukluklarını yaşamak oyun oynamak isterler. 3 bin çocuğumuz cezaevlerinde. Son 7 yılda 340 çocuğumuz iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Çocuklarımızı at yarışına katılır gibi sınava sokmuyor muyuz?

Erdin Bircan milletvekilimiz, dün onu Edirne'de sonsuzluğa yolcu ettik. Beyin kanaması geçirdi, ilk tedavisi Iğdır'da yapıldı. Sonra Ankara'ya getirildi ama daha fazla direnemedi.

Gazi Mustafa Kemal Atarürk ve arkadaşlarına rahmet okumak hepimizin borcudur. Diyanet İşleri Başkanı inançla siyaseti bir araya getirdi. Bir vatan hainini makamında yattığı yerde ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı en gözde kurumlarımızdan bir tanesidir. Bu fesli Kadir kim? Bir vatan haini, hainin de ötesinde. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın da akıl hocası. Bakın ne diyor, 'Ortadoğu projesine taraftarım. ABD'nin istediği petrol. Benim istediğim hilafete geri dönmek. ABD ne alacaksa alsın. ABD bana yardımcı olacaksa ne alıyorsa alsın.' Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum, bu vatan hainini hangi gerekçeyle ziyaret ettin. İnsani gerekçeyle hangi şehidin evini ziyaret ettin.

AKADEMİSYENLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Bunların hiçbirisinin kaçacak yeri yok niye kaçsınlar bir suç işlemediler ki kaçsınlar. Şu gün şu saatte sizi bekliyoruz emniyette savcılıkta diyebilirsiniz. Evlerini sabahın köründe basıp bunları alıp götürmek sizi biz cezalandırıyoruz demektir. İfadeleri alındı Yiğit Aksakoğlu dışındakilerin tamamı serbest bırakıldı. Osman Kavala 13 aydır tutuklu. İddianame yok ceza yok suç da bulamıyorlar. Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir.''