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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Brunson' açıklaması

Kılıçdaroğlu, "Önce kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı, harp okulları öğrencilerinin, er ve erbaşların başına." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Brunson' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Önce kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı, harp okulları öğrencilerinin, er ve erbaşların başına. Onlar da inşallah kısa süre içinde tahliye olurlar." dedi. 

Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğince düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargılandığı davada, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, gün içinde katıldığı toplantıları hatırlatarak, mahkemeyi, ayrıntıları izleme fırsatının olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Önce kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı, harp okulları öğrencilerinin, er ve erbaşların başına. Onlar da inşallah kısa süre içinde tahliye olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı. 
 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:41
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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