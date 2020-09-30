Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek'i kabul etti. Yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, dernek üyeleriyle de video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

CHP'lilerin başörtüsü hazımsızlığı

Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyelerinin, Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduğu sorular bile CHP’nin içler acısı durumunu ortaya koydu. CHP içindeki isimlerin dindar ve başörtülü kesime dair olumsuz açıklamalarıyla ilgili gelen soruya Kemal Kılıçdaroğlu, yine yapılanları görmezden geldi ve kelime cambazlığı yaptı.

Ellerine geçen her fırsatta CHP’li vekiller ve yöneticiler tarafından başörtülülere, imam hatiplilere, dindarlara yapılan hakaretler boy boy haberlerde manşet olurken Kılıçdaroğlu, durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Bana haber verin, gereğini yaparım"

Millete oynayan bir dille; insanların inançlarına, yaşam tarzlarına yönelik ayrımcılığın ülkeye hiçbir zaman fayda getirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, böyle bir dil kullanan kişiyi hiçbir zaman CHP'de tutmayacağını söyledi. Dindarlara karşı yapılan kötü muameleyi kendisine söylenilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Böyle bir muameleyle ister sokakta, ister gazetede, ister televizyonda ya görürsünüz ya karşılaşırsınız bana haber verin, ben gereğini yaparım hiç endişe etmeyin." dedi.

Laiklikle ilgili söylediği sözlerde ise, “Laikliği, dindar insanları suçlama aracı olarak düşünürseniz en büyük hatayı yapmış olursunuz. Laiklik kavramı, zaman zaman yanlış da kullanılmış olabilir ama laiklik herkesin inancına saygı duymaktır.” ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki başörtüsü yasağının kaldırılmasında kendisinin de etkisi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, kendi vekillerinin, yöneticilerinin yaptığı açıklamaları çok çabuk unutmuş olmalı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun unuttuklarını o halde biz hatırlatalım:

Yıl 2013, başörtüsü kamuda serbestleşti ancak CHP kirli yüzünü yine gösterdi. CHP’de aralarında Türkiye’nin utanç simgesi ‘ikna odalarının’ başmümessili Nur Serter’in de bulunduğu 29 vekil, başörtüsüne karşı eylem planları gerçekleştirmiş, başörtüyü engellemeye çalışmışlardı ancak başarılı olamadılar.

Yıl 2016 emniyette başörtüsü serbest oldu, karşı çıkan yine CHP’liler oldu. Başta CHP’li Selin Sayek Böke, emniyetteki başörtüsü serbestliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak karara karşı çıktı. Başörtüsünü çağdaşlığa aykırı bulan Selin Sayek Böke, laikliğin elden gittiğini ve başörtüsünün serbest bırakılmaması gerektiğini savundu.

Yıl 2020, CHP’li İstanbul Belediyesinde başörtülülere insanlık dışı olay… İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleri ise hala sıcaklığını koruyor.

Öte yandan bir FETÖ’nün bir LGBTİ’nin yanında boy gösteren CHP’li Mahmut Tanal da başörtüsünün haca ve umreye giderken takıldığını söylemişti.

CHP’nin cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem İnce’yi de unutmadan geçmeyelim. Şimdi seccadesiyle Ayasofya’da göz boyayan İnce 2013’te AK Parti’yi kast ederek "Eğer bunlar iktidarda kalırsa 2018'de türban takmak zorunlu olacak, herkesi kapatacaklar" demişti.