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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da yeni gaf! Vatandaş alanı terk edince konuşmasını bitirdi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da yeni gaf! Vatandaş alanı terk edince konuşmasını bitirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-26 14:23:00 - 2023-04-26 14:47:08

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ardahan'da gafa imza attı. Kılıçdaroğlu ayrıca, vatandaşların alanı terk etmesinden sonra konuşmasını kısa sürede kesmek zorunda kaldı.

Dün sabah saatlerinde Ardahan'a gelen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.

PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nu gören vatandaşlar alanı terk etti.

YİNE GAFA İMZA ATTI

Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " dedi. Uyarıldıktan sonra ise "İnşallah o da olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'da CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti.
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