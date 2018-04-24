Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ittifak mesajı: Her türlü özveriye açığım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grupğ toplantısında konuştu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Önümüzde seçimler var. Bu 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir. Kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur. Çok şükür evim var, mütevazı bir ev, çocuklarım büyüdü. Benim derdim Türkiye, benim derdim vatanım. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum.

Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız. Tıpkı az önce okuduğum Gazi Mustafa Kemal’in genelgesinin 6’ncı maddesinde olduğu gibi. Herkes parlamentoda bir şekilde yerini almalıdır. Biz cumhuriyetin kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran’a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Çünkü devleti kirlettiler. Adalet yok devlette.

DÖNEM A PARTİSİ B PARTİSİ DÖNEMİ DEĞİLDİR

Bakın aramızda erlerin aileleri var. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri; er, er. Komutan demiyorum. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adalet kalmadı. Adalet devletin temelidir. Adaleti yok ederseniz, devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek, cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmek için yeniden mücadele etmek zorundayız. Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir.

Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Biz, üniversiteleri susturulan değil bilgi üreten bir Türkiye istiyoruz. Biz, vatandaşın korku içinde olduğu bir Türkiye değil, caddesinde, evinde barkında huzur içinde korkusuzca yaşamasını istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa biz orada olmak zorundayız. Biz önce 301’i aşacağız, sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız."