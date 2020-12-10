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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin açıklama
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağına ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:39:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope canlı yayınında Gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kafasındaki adayın Abdullah Gül olduğu iddiasına bulunarak; "Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı" ifadelerinde bulunmuştu.

Abdullah Gül iddiasına yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdülkaidr Selvi'nin Abdullah Gül iddiasına ilişkin şunları söyledi:

Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını verip bunu yazacaksınız diyorlar, onlar da "elbette" deyip yazıyorlar. Önümüzdeki seçimlerin demokrasiye taraf olanlarla karşı olanların seçimi olarak bakıyoruz. 

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