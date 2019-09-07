Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attılar: Bir kişi gözaltına alındı Aydın Kuşadası Belediyesi'nin önünde konuşma yaptığı sırada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı. Yumurtlar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, bir kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne de giderek, Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Kılıçdaroğlu, ezanın okunmaya başlamasıyla konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu'na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

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