Kemal Kılıçdaroğlu'na “hırsızlık” suçlaması! Bu gerçekten doğru mu?

Altılı Masa'nın, Saadet Partisi'nde bir araya gelmesinin ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu burada konuşma yapmıştı.

Bir dönem yayınlanan Yunus Emre dizisinin senaristlerinden İsa Yıldız'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı seçim konuşmasına ilginç bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu seçim konuşmasında Yunus Emre'den alıntı yaptığını ifade ederek "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" demişti.

Sabah'ın haberine göre senarist Yıldız, bu sözün kendisine ait olduğunu söyledi. Yıldız, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

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"Yunus Emre'nin böyle bir sözü yok. O, dizi için yazdığım bir replikti. Bu sözü seçim sloganı olarak kullanamazsınız. Ya telifimi verin ya da bu sözün Yunus'a ait olduğunu ispat edin!"