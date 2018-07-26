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Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! CHP'de yeni kavga

Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde gitmesini isteyenlere "Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" şeklinde cevap verdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! CHP'de yeni kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden gitmesini isteyenlere cevap verdi.

Kurultay tartışmalarını için "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" diyen Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve parti içinde değişim isteyen delegeler için önemli bir açıklamada bulundu.

"HAYRETE DÜŞÜYORUM"

Kılıçdaroğlu, “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…” dedi.

"YILLARDIR PARTİDE BULUNDUĞU MAKAMI TERK ETMİYOR"

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu,  yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
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