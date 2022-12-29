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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Okuyan… EYT çıktı sosyal medya bu videoyla çalkalandı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Okuyan… EYT çıktı sosyal medya bu videoyla çalkalandı

EYT sorunu çözüldükten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Okuyan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 14:12:00 -

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Tüm tartışmaları ortadan kaldırmak için, EYT'de yaş sınırı da kaldırıldı. Söz konusu karar kamuoyunda büyük beğeni topladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, EYT'de yaş sorununu ortaya çıkaran eski bakan Yaşar Okuyan ve onu savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Misvak Caps'in paylaştığı görüntülerde, Yaşar Okuyan'ın, "40 yaşında emekli mi olunur be? Ben getirdim yaş sınırını. Onurla söylüyorum" dediği görünüyor. Kılıçdaroğlu da bir konuşmasında, "Sayın bakanımız EYT konusunda en güzel çalışmaları yaptı" diyor.

Kılıçdaroğlu EYT'de yaş sınırı olmasını "güzel çalışma" olarak niteliyor...

Aynı Kılıçdaroğlu, dün utanmadan EYT müjdesinin üstüne konmaya çalışmıştı. Erdoğan'ın EYT'lilere verdiği müjdenin ardından Kılıçdaroğlu, sorunu kendisi çözmüş gibi tweet atmıştı.

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Yorumlar

Ankaralı

Benim midem ise başka şeyine bulanıyor Yaşar okuyan. Sözde bizim gibi ülkücü idi. Bağ-Kur Genel Müdürü yaptığı kadını araştırın.

Kanuni

Aynı tas , aynı hamam ! Birisi kendi kafasına bir şey yapacaktı ama açıklamak istemiyorum . RAF ömürleri bitmişler.
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