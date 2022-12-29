Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Okuyan… EYT çıktı sosyal medya bu videoyla çalkalandı

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Tüm tartışmaları ortadan kaldırmak için, EYT'de yaş sınırı da kaldırıldı. Söz konusu karar kamuoyunda büyük beğeni topladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, EYT'de yaş sorununu ortaya çıkaran eski bakan Yaşar Okuyan ve onu savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Misvak Caps'in paylaştığı görüntülerde, Yaşar Okuyan'ın, "40 yaşında emekli mi olunur be? Ben getirdim yaş sınırını. Onurla söylüyorum" dediği görünüyor. Kılıçdaroğlu da bir konuşmasında, "Sayın bakanımız EYT konusunda en güzel çalışmaları yaptı" diyor.

Kılıçdaroğlu EYT'de yaş sınırı olmasını "güzel çalışma" olarak niteliyor...

Aynı Kılıçdaroğlu, dün utanmadan EYT müjdesinin üstüne konmaya çalışmıştı. Erdoğan'ın EYT'lilere verdiği müjdenin ardından Kılıçdaroğlu, sorunu kendisi çözmüş gibi tweet atmıştı.