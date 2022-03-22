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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu sözünü verdi: Sabredin, Demirtaş'ı çıkaracağız!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu sözünü verdi: Sabredin, Demirtaş'ı çıkaracağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen ve 6-8 Ekim olaylarının talimatını veren HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartacaklarına dair söz verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 19:59:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu sözünü verdi: Sabredin, Demirtaş'ı çıkaracağız!

Terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş güzellemeleriyle tabanını HDP'ye alıştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakma sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı iktidara gelmeleri durumunda serbest bırakacaklarını söyledi.

Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakma sözü

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin yargılanmasını da gündeme taşıdı.

"İktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız"

Kılıçdaroğlu, "Tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları devam ediyor. Burada Boğaziçi Üniversitesi yönetimine seslenmek isterim; tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitenin demokratik ortamını yok ediyorsanız, öğrenciler gösteri yapıyorlarsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Atamayla gelen, torpille gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Burası sıradan bir okul değil diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturacaklarını söyledi.

 

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