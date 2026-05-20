Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada paylaştığı çağrı şöyle:

Değerli dostlarım,

Cesur Yol ve dava arkadaşlarım,

Ve bu güzel ülkenin vicdanın sahibi asil yurttaşları!

Bir milletin geleceği, siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları, temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset, önce vicdani yürütür; sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve dostlarım,

Bu ağır sorumluluk, herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür; boyun eğmemmiştir! Kapatılmıştır, teslim olmamıştır! Baskılar yaşamıştır ama asla çökmemiştir; teslim alınamamıştır.

Dostlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz! Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir! Partimiz, bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez; emanete kara alınamaz!

Kardeşlerim,

Hele ki bu Ulu Çınar’ın gölgesi Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz! Gerektiğinde arınmasını da bilir; iç muhasebesini yapmasını da… Ama yolundan asla dönmez; çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür! Öünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür!

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin! Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir! Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum!

Bakınız; 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış; boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası, verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin! Aklımız, nefsimize uymasın! Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz, vicdanımız olsun!

Sağlıcakla kalın, benim sevgili Yurttaşlarım!