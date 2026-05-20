  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Partisinde uzun süredir bitmek bilmeyen skandallara karşı geçtiğimiz aylarda bir arınma çağrısı yapan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozarak 2. kez arınma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değil emanettir. Emanet kirletilemez; emanete kara alınamaz! Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz! Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir! Ben doğruyu söyler, hakikatin yanında dururum!” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada paylaştığı çağrı şöyle:

Değerli dostlarım,

Cesur Yol ve dava arkadaşlarım,

Ve bu güzel ülkenin vicdanın sahibi asil yurttaşları!

Bir milletin geleceği, siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları, temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset, önce vicdani yürütür; sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve dostlarım,

Bu ağır sorumluluk, herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür; boyun eğmemmiştir! Kapatılmıştır, teslim olmamıştır! Baskılar yaşamıştır ama asla çökmemiştir; teslim alınamamıştır.

Dostlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz! Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir! Partimiz, bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez; emanete kara alınamaz!

Kardeşlerim,

Hele ki bu Ulu Çınar’ın gölgesi Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz! Gerektiğinde arınmasını da bilir; iç muhasebesini yapmasını da… Ama yolundan asla dönmez; çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür! Öünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür!

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin! Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir! Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum!

Bakınız; 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış; boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası, verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin! Aklımız, nefsimize uymasın! Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz, vicdanımız olsun!

Sağlıcakla kalın, benim sevgili Yurttaşlarım!

Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede
Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede

Gündem

Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede

Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler
Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Gündem

Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Muhalefet rüşvetsiz selam dahi almıyor
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Muhalefet rüşvetsiz selam dahi almıyor

Gündem

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Muhalefet rüşvetsiz selam dahi almıyor

Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?
Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?

Gündem

Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?

13
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bakalım bu sahsa

Siyasetçi ve bürokrat olan Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde doğmuştur.Zaza veya Kürt kökenli , Kemal Kılıçdaroğlu'nun sülalesi ve ailesi 1937-1938 Dersim Olayları sonrasında sürgün edilmiştir. Dersim Harekâtı'nın ardından yürürlüğe giren mecburi iskan (sürgün) politikası kapsamında, Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve mensup olduğu Kureyşan aşiretinin bir kısmı Trakya bölgesine Tekirdağ'ın Saray ilçesine (özellikle Küçükyoncalı köyü çevresine) sürgün edilmiştir.

kemal ve demciler ***????

kemal 13 yıl boyunca demcilerle işbirliği içinde chp içindeki Türkleri asimile edip yönetimde zaza ermemni kürt laz gürcüleri belirli yerlere getirmiştir yerele secimlerde demle işbirliği yaparak kürtleri belirli yere getirmiştir
TÜM YORUMLARA GİT ( 13 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23