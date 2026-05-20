Serdar Ali Çelikler canlı yayında duyurdu: Galatasaray'ın golcüsü olacak
Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, youtube canlı yayınında Galatasaray'ın yeni golcüsünü açıkladı.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın transfer gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelikler, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım’ın sarı-kırmızılı takımın yeni golcüsü olacağını düşündüğünü söyledi.
Galatasaray’da üst üste gelen şampiyonlukların ardından gözler yeni sezon transfer çalışmalarına çevrildi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler de sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Çelikler’in en çok konuşulan çıkışı ise Bertuğ Yıldırım hakkında oldu. Başakşehir’de forma giyen genç futbolcunun Galatasaray’a transfer olabileceğini söyleyen Çelikler, “Ben Bertuğ Yıldırım’ın Galatasaray’a gideceğini ve takımın golcüsü olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
