Sosyal medyada hızlı büyüme vaatleri siber tehditlere kapı aralıyor!

Görünüşte cazip olan bu tekliflerin ardında dolandırıcılık tuzakları yatıyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, özellikle küçük işletmeleri ve içerik üreticilerini bu yeni nesil tehlikelere karşı uyararak hesapları koruyacak 5 hayati adımı aktarıyor. Instagram, görünürlük ve erişim üzerine kurulu bir platform olduğundan, takipçi ve beğeni sayıları kişi veya işletmelerin güvenilirliğini doğrudan etkiliyor. Bu durum, "gerçek takipçi", "organik büyüme" ve "şifresiz işlem" gibi anahtar kelimelerle pazarlanan ucuz takipçi paketlerini son derece cazip hale getiriyor. Ancak bu hizmetlerin çoğu, bot trafik sağlamanın veya ödemeyi alıp kayıplara karışmanın ötesine geçerek kullanıcıların hesaplarını ele geçirmeyi hedefliyor. Siber saldırganlar, sahte büyüme yönetim panelleri veya sahte iş birliği teklifleri adı altında kullanıcıların şifrelerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını talep ediyor. Kontrolsüz bir şekilde bu ağlara dahil olmak organik etkileşim oranlarını düşürürken, Akkoyunlu bu denetimsiz kullanımın yol açtığı tehlikelere dikkat çekerek atılması gereken 5 adımı paylaştı.

"SAHTE POPÜLERLİK ARAYIŞI DİJİTAL KİMLİĞİNİZİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Sosyal medyada güven inşa etmenin uzun bir süreç olduğunu ancak kısa yolların büyük yıkımlar getirdiğini belirten Akkoyunlu, "Kullanıcılar, birkaç dolar karşılığında binlerce takipçi kazanma fikrine kolayca kapılabiliyor. Ancak denetimsiz bir şekilde bağlanan 'büyüme asistanları' veya sahte etkileşim platformları, arka planda hesabınızın tüm kontrolünü ele geçiren birer tuzağa dönüşüyor. Şifrenizi veya doğrulama kodunuzu verdiğiniz anda, markanızın veya kişisel hesabınızın itibarını siber korsanlara teslim etmiş oluyorsunuz. Sosyal medyada kalıcı ve güvenli büyüme, yalnızca dikkatli, şeffaf ve bilinçli adımlarla mümkündür." dedi.

SAHTE TAKİPÇİ DOLANDIRICILIKLARINA KARŞI ALINACAK 5 ÖNLEM

Alev Akkoyunlu, Instagram kullanıcılarının sahte takipçi dolandırıcılıklarına karşı alması gereken 5 önlemi paylaştı:

1. Hesap şifrenizi ve doğrulama kodlarınızı asla paylaşmayın. Meşru hiçbir pazarlama veya reklam hizmeti, strateji oluşturmak için Instagram şifrenize veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarınıza ihtiyaç duymaz. Bu bilgileri isteyen her türlü hizmeti doğrudan hesap ele geçirme girişimi olarak değerlendirin.

2. "Algoritma açıkları" ve kesin rakam garantilerine inanmayın. Kısa sürede on binlerce takipçi vadeden, gerçekçi olmayan fiyatlar sunan veya sır gibi saklanan algoritma açıkları bulduğunu iddia eden tekliflere şüpheyle yaklaşın. Şirket bilgisi veya gizlilik politikası bulunmayan platformlardan kesinlikle uzak durun.

3. Üçüncü taraf uygulamaların erişim izinlerini iptal edin. Geçmişte hesabınızı büyütmek veya analiz etmek amacıyla bağladığınız ancak güvenilirliğinden emin olmadığınız tüm üçüncü taraf uygulamaların erişimini Instagram ayarlarınız üzerinden derhal kaldırın.

4. Şüpheli ödeme kanallarına ve oltalama bağlantılarına karşı tetikte olun. Instagram'daki doğrudan mesaj (DM) üzerinden gelen ve "yeniden giriş yapmanızı" isteyen bağlantılara veya kripto para, hediye kartı gibi resmi olmayan kanallarla yapılan ödeme taleplerine asla itibar etmeyin.

5. Kapsamlı bir güvenlik çözümü ile cihazlarınızı koruma altına alın.