Ses getirecek çıkışı yapacak mı? Hakan hiç Galatasaray forması giymeyebilir endişesi!
Milli takımımızın kaptanı ve İtalya'da şampiyonluğu da göğüsleyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray sesleri yavaş yavaş kısılmaya başlanıyor...
Çok uzun bir süredir Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray'la anılıyor. Ancak haberlerin aksine bu transferin gerçekleşme ihtimali son derece düşük... Hakan kariyerini Sarı-Kırmızılı formayı giymeden bitirebilir.
Inter'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili olarak, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum. Gelecekte ne olacağını hep beraber göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Taraflar arasında yeni sözleşme konusundaki görüşmeler sürüyor. Tecrübeli futbolcunun adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, geçmiş transfer dönemlerinin aksine şu ana kadar konuyla ilgili hiçbir girişimde bulunmadı.
Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 2027 tarihinde 33 yaşına girecek. Inter sözleşmesini yenilerse zaten milli futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimali iyice düşecek. Sarı-Kırmızılılar, ilerleyen yaşına rağmen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı. Hakan konusunda da benzer sorunların yaşanmasından korkulduğu konuşuluyor.
