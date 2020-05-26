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Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu: Seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıktığı tüm seçimleri kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını tekrarladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:02:00 - 2020-05-26 12:44:04
Kemal Kılıçdaroğlu: Seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığı tüm seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu, FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programının konuğu oldu.

24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin dahi yaşanılan hezimetlere dayanamayarak "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle tepki gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını tekrarladı.

"Seçim bildirgemiz dahil olmak üzere seçime hazırız. Biz alanlardayız zaten. Her şeyimiz hazır" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kuıllandı:

"Seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir. Birincisi Erdoğan'dır ikincisi Bahçeli'dir. Parlamento AKP, MHP ve Erdoğan'ın vesayeti altındadır"

Siyasal bir krizi tetikleme çabasından öteye gitmeyen Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı "Yenilen pehlivan güreşe doymaz" yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

mlym

K.K tavsiyem var seçim dürtüsünü yenmek istiyorsa CHP'yi olağanüstü kurultaya götürsün genel başkanlık seçimi yapsın kurultay kararını da bir kişi alır oda kendisi sorun çözülür.
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Rabia Zafer

"Çıkmışsın Yenmiş "Yine Yenecek. Hiç Şüphesiz ki. Tūy Siklet. Zamanı Gelince. Senin Canın Öyle İstiyor Diye, Erken Seçim Falan Yok. YŪZSŪZ.
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