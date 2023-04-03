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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu seccade arıyor! Bir değil iki değil üç değil.. Her seferinde aynı saygısızlığı yapmış
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu seccade arıyor! Bir değil iki değil üç değil.. Her seferinde aynı saygısızlığı yapmış

Yeniakit Publisher
2023-04-03 20:07:00 - 2023-04-03 22:44:05
Kemal Kılıçdaroğlu seccade arıyor! Bir değil iki değil üç değil.. Her seferinde aynı saygısızlığı yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye saygısızlığının ilk defa olmadığı ortaya çıktıktan sonra, "fark etmemiştim" açıklaması alay konusu oldu.

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile basma saygısızlığından sonra yaptığı açıklamada, Saadetli kardeşlerinden özür dileyerek, "Kalabalıktan fark etmedim. Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." diyerek özür dilemişti.

Kılıçdaroğlu özür dilerken CHP'ye yakın isimler ise seccadenin kutsallığını tartışıp, yapılanın bir ayıp olmadığını kendilerince ispatlamaya çalıştı.

Seccade tartışması sürerken CHP Genel Başkanı'nın aynı odada bir kaç defa daha fotoğraf çektirdiği ve aynı şekilde ayakkabılarıyla seccadeyi çiğnediği ortaya çıktı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "fark etmemiştim" açıklamasına göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları, CHP Genel Başkanı'nın mikroskopla çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayarak, "Seccade arıyor" diye alay etti.

Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saygısızlığı bir defa yaptığını düşünmüştü.

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Yorumlar

Gültekin

HDP ile ilgili her şeyi kalabalıkta bile fark eden Kılıçdaroğlu, seccadeyi fark etmedim diyerek gaf yapıyor ve Müslümanları aptal yerine koyuyor. Müslüman uyanık ve akıllı olmak zorundadır.

Misafir

Bunu baska ülkede olsa çoban bile yapmazlar ama gel görki ülkemizde bir partinin genel baskani????
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