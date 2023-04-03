Kemal Kılıçdaroğlu seccade arıyor! Bir değil iki değil üç değil.. Her seferinde aynı saygısızlığı yapmış

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile basma saygısızlığından sonra yaptığı açıklamada, Saadetli kardeşlerinden özür dileyerek, "Kalabalıktan fark etmedim. Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." diyerek özür dilemişti.

Kılıçdaroğlu özür dilerken CHP'ye yakın isimler ise seccadenin kutsallığını tartışıp, yapılanın bir ayıp olmadığını kendilerince ispatlamaya çalıştı.

Seccade tartışması sürerken CHP Genel Başkanı'nın aynı odada bir kaç defa daha fotoğraf çektirdiği ve aynı şekilde ayakkabılarıyla seccadeyi çiğnediği ortaya çıktı.



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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "fark etmemiştim" açıklamasına göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları, CHP Genel Başkanı'nın mikroskopla çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayarak, "Seccade arıyor" diye alay etti.

Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saygısızlığı bir defa yaptığını düşünmüştü.