‘Kemal Kılıçdaroğlu ruhsal bunalımda!’

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayamadı, ancak her seferinde "6'lı masa aday gösterirse olurum" diyor. Bu süreçte çelişkili sözleri giderek artan Kılıçdaroğlu'nun ruhsal durumu sorgulanmaya başlandı.

"Hem Demirtaş'a özgürlük diyor, hem ülkücüyüm diyor"

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörü Mücahit Altunok endişelerini şu mesajla paylaştı:

"Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması İçin CHP'ye oy verin diyen Kılıçdaroğlu , şimdi de en iyi ülkücü benim demiş!

Ruhsal bunalım içinde olduğu kanaatindeyim, bir doktora görünmesinde sağlığı açısından fayda var."