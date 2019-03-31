Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığı gelen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşımız oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış, gerçekten de tam bir bahar havası var. İnşallah Mart’ın sonu bahar olur” dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile kameralara poz verdi.

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