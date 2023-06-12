Kemal Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşıracak! CHP’li isim, "pişkinlikle güçlendirilmiş bir utanmazlık" diyerek bombaladı

Seçimden sonra çıktığı ilk canlı televizyon yayınında “Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak kabul etmeyi asla kabul etmem. Sizin de etmenizi doğru bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyu önüne koymak olmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir ayar da Mehmet Yakup Yılmaz’dan geldi. CHP’li Yılmaz, t24’teki “Pişkinliğin bu kadarına pes” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra çıktığı ilk canlı televizyon yayınında bir soru üzerine şunu söyledi:

"Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak kabul etmeyi asla kabul etmem. Sizin de etmenizi doğru bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyu önüne koymak olmaz" dedi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bakıp, Türkiye’de politikacı olmanın kurallarından biri de utanma duygusunun yok olması diye yazmış, yazdıktan sonra da "acaba haksızlık mı ettim, Kılıçdaroğlu böyle bir tip olabilir mi" diye huzursuzlanmıştım.

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Kılıçdaroğlu’nun bu son açıklamasından sonra artık kesin olarak bunu söyleyebilirim: Böyle bir yenilginin ardından hala o koltukta oturup, siyaseti dizayn etmeye çalışmak için pişkinlikle güçlendirilmiş bir utanmazlık duygusu lazım. (…)

Kılıçdaroğlu ve çevresindeki "küçük olsun, bizim olsuncu" takım zannediyor ki bu pişkinlikle giderlerse hem partiyi bırakmazlar hem de belediye başkanlarının seçiminde söz sahibi olabilirler.

Buraya yazıyorum: Şiddetle yanılıyorlar!

Belli ki seçmenlerinin, başka çare olmadığı için "tıpış tıpış gidip CHP’ye oy vereceğini" zannediyorlar.

Seçmenleri ile bir örgütsel bağ içinde olmadıkları için farkında değiller belki ama bu partinin seçmenini yeniden heyecanlandırıp, sandığa götürecek bir lider çıkmazsa, önümüzdeki yerel seçimde "ağır yenilgi" neymiş, daha iyi öğrenirler. (…)”