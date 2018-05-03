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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin gazını aldı

İlhan Kesici, CHP'de Muharrem İnce'nin aday gösterileceğini açıkladı. Peki CHP'de neden Muharrem İnce aday gösterilecek?

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:43
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin gazını aldı

CHP Grup Toplantısı öncesi adı CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak geçen İlhan Kesici sürpriz sayılacak bir açıklama yaparak CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Kesici'nin bu açıklaması, aday gösterilmeyince Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki açıklamasının etkisini azaltmak için yaptığı yönünde yorumlandı.

NEDEN MUHARREM İNCE

Parti içi muhalefetin en güçlü ismi olan Muharrem İnce, CHP'de son iki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Genel Başkan adayı olmuştu. Kurultaylarda Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştirmişti. İnce, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ben kendime mankafa dedirtmem" sözleriyle eleştirmişti. İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'nu parti içinde demokrasiyi uygulamamakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem Muharrem İnce'nin gazını almış, hem de parti içindeki en büyük rakibinden kurtulmuş olacak.

ANKETLER CHP ADAYININ ŞANSI YOK DİYOR

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce milletvekili adayı olamayacak. Seçimlerden sonra İnce CHP dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Şimdiye kadar açıklanan tüm seçim anketlerinde ise CHP adayının kazanma şansı gözükmüyor.

KOLTUĞU GARANTİ ALTINA ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm adaylık çağrılarına kulağını tıkayarak ve parti içindeki en büyük rakibini CHP dışında bırakarak koltuğunu garantilemiş oldu.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:43
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • Yavuz KOÇAKYavuz KOÇAK1 sa önce
    Kılıktaroğlu pardon kılçıktaroğlu öf ya kılıçtaroğlu işte, kendisine rakip olan muharrem inceyi başkanlığa aday gösterdi ki seçimi kazanamayacak olan İNCE ile parti içerisinde kendisine büyük bir rakip olan inceyi devre dışı bırakmış olacak. Böylelikle meclise giremeyecek olan muharrem sayesindeseçim hezimetini de bir nebze olsun telafi etmiş olacak. Hinlik bu adamın damarlarında kan gibi dolaşmakta. Olsun ama kılçıktaroğlu olmasa kime gülüp tsunami pardon dalgamızı geçeceğiz ya.!
  • neconeco1 sa önce
    ULAN KEMAL BAYKALI YEDİĞİN GİBİ MUHARREMİ DE YİYECEKSİN MUHARREM BU SOTAYA DÜŞME
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    Eveeet nihayet bir CHP Genel Başkanının sahip olabileceği enbüyük makamı garantiye aldı Kılıçdaroğlu.
  • tahaztahaz1 sa önce
    İnce İnce Güle Güle...
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