Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin gazını aldı

CHP Grup Toplantısı öncesi adı CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak geçen İlhan Kesici sürpriz sayılacak bir açıklama yaparak CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Kesici'nin bu açıklaması, aday gösterilmeyince Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki açıklamasının etkisini azaltmak için yaptığı yönünde yorumlandı.

NEDEN MUHARREM İNCE

Parti içi muhalefetin en güçlü ismi olan Muharrem İnce, CHP'de son iki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Genel Başkan adayı olmuştu. Kurultaylarda Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştirmişti. İnce, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ben kendime mankafa dedirtmem" sözleriyle eleştirmişti. İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'nu parti içinde demokrasiyi uygulamamakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem Muharrem İnce'nin gazını almış, hem de parti içindeki en büyük rakibinden kurtulmuş olacak.

ANKETLER CHP ADAYININ ŞANSI YOK DİYOR

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce milletvekili adayı olamayacak. Seçimlerden sonra İnce CHP dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Şimdiye kadar açıklanan tüm seçim anketlerinde ise CHP adayının kazanma şansı gözükmüyor.

KOLTUĞU GARANTİ ALTINA ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm adaylık çağrılarına kulağını tıkayarak ve parti içindeki en büyük rakibini CHP dışında bırakarak koltuğunu garantilemiş oldu.

Türkiye Haber Merkezi