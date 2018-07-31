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Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:12
Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Iğdır'da beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisinin sürdüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne giderek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Ankara Milletvekili Levent Gök ile İbni Sina Hastanesi'ne gitti.

Hastane yetkilileri ve hastanede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra tedavisi beyin cerrahi kliniğinde süren Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı, yakınlarıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahaddin Güzel ile açıklamada bulundu.

Prof.Dr. Güzel, Bircan'ın dün bir beyin kanaması nedeniyle Iğdır’da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçak ile hastanelerine getirildiğini anımsatarak, "Şu anda yoğun bakımımızda tedavi görüyor. Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görülüyor. İnşallah tedavisine devam edilecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da genel olarak Bircan'ın durumunun iyi olduğunun ifade edildiğini aktararak, "Ailesiyle konuştuk, hekim arkadaşlar ile konuştuk. Hekim arkadaşlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine geri dönmüş olur" diye konuştu.

Öte yandan çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili de hastaneye gelerek Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alıyor, ailesi ile görüşüyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:12
  1. Iğdır
  2. Edirne
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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