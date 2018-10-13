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Kemal Kılıçdaroğlu: İyilerin peşinden gitmek hepimizin görevi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu kültürünü velilerin, erenlerin şekillendirdiğini belirtti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:53
Kemal Kılıçdaroğlu: İyilerin peşinden gitmek hepimizin görevi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 55'inci Ulusal, 29'uncu Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Kültür Etkinliklerine katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kadınlar korosunun konserinin ardından, semah gösterisi yapıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu kültürünün, velilerin, erenlerin şekillendirdiği bir harman olduğunu belirterek, "Bu kültürde ötekileştirme yok, cehalet yok ilimle gidilen yol vardı. Bu kültürde ayrılık, gayrılık yok. Özetle bu kültürün özünde insan var. Hacı Bektaş-ı Veli bir insan dostudur. Ahmet Yesevi ocağında eğitim almıştır. Görevi, Anadolunun İslamlaşması ve Türk yurdu olmasıdır" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Çalışmadan geçinen bizden değildir dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Çalışma hakkı elinden alınan, üretmeyen, üretmesi için gereken malzemeleri elinden alınan kesimlerin haklarını da savunur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyilerin iyi olduğunu kabul etmek ve onların peşinden gitmek, hepimizin görevidir. Güzellikleri nerede yitirdiysek, onları arayıp bulmalıyız. İlk gideceğimiz yer, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Yunus Emre'nin öğretileridir. Anadoluyu bizlere yurt yapan erenlerimizi, dervişlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Bize bu ülkede özgür bir şekilde, onurumuz ve şerefimizle yaşamamıza imkan veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Kılıçdaroğlu, şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Bektaşilik konularında araştırmalar yapan Dursun Gümüşoğluna da, Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Kardeşlik Ödülü'nü, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinanoğlu verdi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da konuşmasında, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin her dönemde yol gösterici olduğunu belirterek, Hep birlikte, kardeşçe yaşayalım. Gönül gözünüz açık olsun, yüreğiniz aşkla dolsun dedi.

Etkinlikte, Alevi derneklerinin bildirisi de okundu. Bildiride, Devletin resmi dili olamaz. AİHM kararları derhal uygulanmalıdır. Devlet yönetiminde liyakat esas olmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk zamanındaki kuruluş amacına uygun hale getirilmelidir denildi.  

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:53
  1. Nevşehir
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