Kemal Kılıçdaroğlu: İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partideki muhaliflerinin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin konuştu.
'TOPLANDIYSA GETİRSİNLER'
Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığını duyurmuştu.
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