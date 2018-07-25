Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu: İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
Kemal Kılıçdaroğlu: İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partideki muhaliflerinin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin konuştu. 

'TOPLANDIYSA GETİRSİNLER'

Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
  1. Bilecik
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. muhalif
  4. imza
  5. chp
  6. genel merkez
  7. olağanüstü kurultay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
    1. Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları..
    2. Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki..
    3. Musk ismine yasak geldi!
    4. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    5. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    6. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    7. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    8. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    9. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    10. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    11. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    12. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    13. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    14. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    15. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    16. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    17. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    18. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    19. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    20. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!