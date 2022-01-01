Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "FETÖ" iddiası

FETÖ’nün Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlıktan ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisinden koparmak için hazırlık içinde olduğunu yazan Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı'nın bu yıl yapılması gereken Kurultay’ı seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelemeye karar verdiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu için korku dağları sarmış durumda. Kendisini kasetle getirenlerin, Kurultay’la götürebilmeleri için yaptıkları hazırlıktan anlaşılan o da haberdar" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye gazetesindeki o ilginç yazı:

"(...) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na baskın düzenleyen Kılıçdaroğlu’nu dün SİYASİ EŞKIYA olarak niteledi.

Son yıllarda işittiğim en çarpıcı tanımlama diyebilirim.

Konu Kılıçdaroğlu’na geldiğine göre ÇOK İLGİNÇ BİR GELİŞMEYİ sizlerle paylaşayım.

Önceki gün hatırlayacaksınız, FETÖ’nün aslında sanıldığı gibi Kılıçdaroğlu’nu götürecek bir “video kaset”e filan sahip olmadığını, ama onu genel başkanlıktan ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisinden koparmak için hazırlık içinde olduklarını yazmıştım. Bunun tek yolu vardı ve 2022’nin yaz aylarında yapılacak 38. Kurultay’da karşısına çıkacak adayı desteklemekti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun erken seçim ihtimalini bahane ederek Kurultay’ı erteleyebileceğini de yazmıştım. FETÖ öyle kararlıydı ki Kurultay yapılmasa bile delege bazında çalışma yapmak üzere 300 milyon dolarlık büyük bir fon ayırmıştı CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek için.

Ve BEKLENEN HABER, bu yazımın çıktığı gün CHP kulislerinden geldi çok büyük bir “tesadüf” eseri.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir’in kulis haberine göre Kılıçdaroğlu önceki akşam partisinin Meclis Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir yemekte buluştu ve “erken seçime hazırlanın” talimatı verdi. Habere göre CHP kurmayları ile birlikte Kılıçdaroğlu, bu yıl yapılması gereken Kurultay’ı seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelemeye karar verdi. Yargıtay’a başvurarak “Seçime bir yıl kaldı, kongre süreçlerini tamamlayamayız” gerekçesini sunacaklar.

Evet, seçim Haziran 2023’te. Tüm ekonomik göstergeler ve siyasi gidişat buna işaret etmekte ama anlaşılıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu için korku dağları sarmış durumda. Kendisini kasetle getirenlerin, Kurultay’la götürebilmeleri için yaptıkları hazırlıktan anlaşılan o da haberdar. (...)"