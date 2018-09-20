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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği tazminat bedelini icraya yatırdı

CHP Genel Başkanı  Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları sebebiyle İstanbul'da açılan 3 ayrı  tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminat bedeline  karşılık 909 bin 353 lirayı, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:47
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği tazminat bedelini icraya yatırdı

Davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı  Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da açılan 3 ayrı davada mahkum edildiği toplam  698 bin  lira manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla  İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava  dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk  dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk daireleri ise davacı  Kılıçdaroğlu'na söz konusu bedeli İcra Müdürlüğü'ne teminat olarak yatırması için  süre verdi.

Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık  ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi  tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

Tazminat davalarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk  dairelerince onanması halinde söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

3 ayrı davada tazminata mahkum edilmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da  açılan 3 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım  2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı  Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar  vermişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın  Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine  hükmetmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup  toplantısındaki iddiaları nedeniyle hakkında açılan üçüncü tazminat davasında ise  Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kılıçdaroğlu, bu 3 davada toplam 698 bin lira tazminat ödemeye mahkum  edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, yerel mahkemenin  kararlarını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:47
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Erdoğan

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