Kemal Kılıçdaroğlu doların düşmesinden rahatsız oldu!

Dolar operasyonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni önlemlerle çökertilmesi muhalefeti rahatsız etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi vardı.

CHP Genel Başkanı, yaşanan sorunların temelinde güven problemi olduğunu söyleyerek döviz endeksli TL mevduatı konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, "Devlet birilerinin deneme alanı değildir. Onun kumar masasına süreceği imkan değildir. Hazine kumar masasına sürülemez. Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu. Nas bunu emrediyor diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Ama şimdi bunu yaparak daha da büyük bir girdabın içine soktular Türkiye'yi. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan bir karanlığa götürdüler Türkiye'yi. Garibanın dövizi olanı fonladığı bir düzeni getirdiler. Kurla TL arasında fark çıkarsa hazineden ödenecek. Akıl var mantık var. Nasıl bunu yaparlar. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Nas bunun neresinde." dedi.