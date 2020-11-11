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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi överken İP'i duman etti! Meral Akşener'i kızdıracak sözler
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi överken İP'i duman etti! Meral Akşener'i kızdıracak sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ittifak ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kızdıracak ifadeler kullandı. İP'i kelimenin tam anlamıyla ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:35:00 - 2020-11-11 14:38:30
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi överken İP'i duman etti! Meral Akşener'i kızdıracak sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Akşener'i kızdıracak sözler: Gayet net söylüyorum

İktidara gelme hesapları yapan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'yi duman eden ifadeler kullandı.

Seçimlerde ittifak yaptığı İYİ Parti'yi ezen CHP lideri, "Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur, bunu da gayet açık gayet net söylüyorum." dedi.

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Yorumlar

osman

kendi kendine gelin güvey olmak buna denir.
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Selim

Gayet net söylüyor ona göre haaa , hahahaha
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