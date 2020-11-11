Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi överken İP'i duman etti! Meral Akşener'i kızdıracak sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ittifak ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kızdıracak ifadeler kullandı. İP'i kelimenin tam anlamıyla ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Akşener'i kızdıracak sözler: Gayet net söylüyorum
İktidara gelme hesapları yapan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'yi duman eden ifadeler kullandı.
Seçimlerde ittifak yaptığı İYİ Parti'yi ezen CHP lideri, "Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur, bunu da gayet açık gayet net söylüyorum." dedi.