Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye de aynı yaptırım uygulanmalı

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD'den yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

'AYNI KARARI ALMALIYIZ'

ABD'nin bu kararına hükümet cephesinin ardından ana muhalefetten de tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" dedi.