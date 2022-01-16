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Siyaset Kemal itiraf etti: Yorgo'yu gizli gizli dinlermiş!
Siyaset

Kemal itiraf etti: Yorgo'yu gizli gizli dinlermiş!

"Dostluk ve Barış ödülleri" adlı programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo'yu gizli gizli dinlediğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 22:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ve Zülfü Livaneli'ye, "Biz sizin kasetlerinizi gizli gizli dinlerdik." diyerek seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostluk ve Barış ödülleri" adlı programda konuştu.

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou'yu gizli gizli dinlediğini itiraf eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Sizler yurt dışındayken, biz sizin kasetlerinizi gizli gizil dinlerdik, çünkü yasaktı."

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