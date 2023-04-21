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Gündem

Kemal ile yol yürüyenin sonu böyle olur Mansur’un o videosu gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-21 14:19:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdeleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Hükümet doğalgaz verecekti, verdi mi?" sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada gündeme oturdu.

14 Mayıs seçimlerine çok az kalmışken Türkiye'nin önemli projeleri hayat bulmaya devam ediyor.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende vatandaşlara 2 müjde birden verdi.

Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın videosu akıllara geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri açıklamasından sonra 6'lı masanın 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Hükümet doğalgaz verecekti, verdi mi?" sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya kullanıcıları Yavaş'ın videosunu paylaşıp, "Verdi kanka", "Evet verdi" gibi yorumlar yaptı.

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