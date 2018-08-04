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Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile eksik olsa...

CHP kulislerinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelerin topladığı imzalardan bir tane bile eksik olması durumunda kurultayı toplamayacağı konuşuluyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:58
Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile eksik olsa...

CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin de "değişim" açıklamalarıyla delegeler, 16 Temmuz Pazartesi günü noter kanalıyla olağanüstü kurultay sürecini başlattı. Sürecin tamamlanmasının ardından yeterli sayıya ulaştıklarını açıklayan delegeler, imzaları perşembe günü partiye teslim etti.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını açıklasa da genel merkez yöneticileri ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in çekilenler düşülmeden bile sayının 605 olduğunu söylemesi, partideki tartışmaları tetikledi.

KILIÇDAROĞLU BİR İMZA BİLE EKSİK OLSA KURULTAYI TOPLAMAYACAK

Karşılıklı suçlamaların yaşandığı partide, imza veren delegeler daha önceki açıklamaları da hatırlatarak imzalara bakılmaksızın genel merkezin kendi isteğiyle kurultayı toplaması gerektiğini belirtirken, parti kulislerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor.

Bir olağanüstü kurultay toplanmasa dahi İnce ve ekibinin sonraki süreçte bunu bir "koz" olarak kullanacağı, bunun da partideki tartışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

SÜRE PAZARTESİ DOLACAK 

Yazı işleri birimindeki imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam edilirken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise pazartesi günü 17.00'de dolacak.

Bu süre zarfında yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor.

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:58
  1. CHP
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kurultay
  5. Delegeler
  6. imza toplama
  7. CHP kulisleri

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