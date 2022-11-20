Kemal Escobaroğlu yine iş başında! Makamında uyuşturucu tacirini ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu tacirleri ile sıcak ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok uyuşturucu taciri ile fotoğrafı bulunan Kılıçdaroğlu’nun makamında son ağırladığı uyuşturucu taciri ise Hamza Güner oldu.

CHP Batman teşkilatına üyeliği de bulunan Hamza Güner’in PKK-KCK’lı üst düzey pek çok isim ile de ticari ilişkide olduğu iddia edildi.

TROLLERİ UYUŞTURUCU PARASI İLE Mİ BESLİYOR?

Daha önce de makamında uyuşturucu tacirleri ile boy boy fotoğraflar veren Kılıçdaroğlu’nun, PKK adına Avrupa’da uyuşturucu trafiğini yöneten isimleri ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

CHP’nin beslediği dev troll ordusunu finanse etmek için CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu tacirlerinden partiye yüklü miktarlarda bağış aldığı da iddialar arasında.

DEVLETE ‘UYUŞTURUCU TACİRİ’ İFTİRASI ATMIŞTI

Makamında uyuşturucu tüccarlarını ağırlayan, Almanya’da ve İngiltere’de PKK’nın uyuşturucu trafiğini yöneten isimlerle görüşen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin cari açığı kapatmak için devlet eliyle uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etmişti.