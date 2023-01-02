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Siyaset Kemal Bey tükürdüğü testiden içecek mi?
Siyaset

Kemal Bey tükürdüğü testiden içecek mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kemal Bey tükürdüğü testiden içecek mi?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:31:00 - 2023-01-02 10:32:08
Kemal Bey tükürdüğü testiden içecek mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik deli saçması açıklamalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hortumcu Cem Uzan’ın elemanı Saygı Öztürk yapmış haberi..

Cem Uzan, kesinleşen 18 yıllık hapis cezasını yatmamak için Fransa’ya kaçtığından bu yana, defalarca onunla röportaj yaptığı için, “Saygı Öztürk hâlâ hortumcunun elemanı mı” diye meraklanıyorum ama..

Onu bir başka zaman yazarız..

Bugün, Saygı Öztürk üzerinden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun efelenmesini masaya yatıralım..

Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek üzere sazı eline alan Kemal Bey demiş ki:

Putin’e gidiyor yalvarıyor; ‘Beni görüştürün, beni barıştırın’ diye. Hiçbir dönem Türkiye’nin itibarı bu kadar yerle bir edilmemişti.”

Affedersiniz..

Olayları yakından takip edenler içinde, Tayyip Erdoğan’da, böyle bir hava hisseden kimse var mı?

12 yıldır ülkesinden dışarı çıkamayan Esed mi?

Erdoğan mı?

Esed’in bir-iki defa İran’a, yine benzer sayıda Rusya’ya gittiğine dair haberler, o da gizli çekim fotoğraflar eşliğinde gündeme geldi de..

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