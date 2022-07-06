Sabah yazarı Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ucuz iftiralarından birini daha hatırlattı. Altınok bugünkü köşe yazısının iligili bölümünde bay kemal'e 'Kemal bey, sözünüz bu kadar ucuz mu?' sorusunu yöneltti. İşte bahsi geçen yazının ilgili bölümü:

Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında "128 milyar dolar nerede" diyerek kampanya başlatmıştı.

Doları düşürmek için hazineden 128 milyarın satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Beni mahkemeye verin, belgeleriyle kanıtlayacağım" diye söz de vermişti.

Dediği gibi oldu... Konu mahkemelik oldu ve Kılıçdaroğlu, Bakan Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Zira mahkemeye tek bir delil, belge vs. sunamamıştı.

Evet Kemal Bey, hani nerede elimde dediğiniz o belgeler? Niçin mahkemeye sunamadınız?

"Aman neyse ne, 60 bin TL verir geçeriz" mi diyorsunuz?

Sözünüzün değeri bu kadar mı?