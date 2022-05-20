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Siyaset Kemal bey, birkaç ay sonra da göçmenler için aynı şeyi söyler mi? 'Sorumlusu biziz, sizi dinlemedik'
Siyaset

Kemal bey, birkaç ay sonra da göçmenler için aynı şeyi söyler mi? 'Sorumlusu biziz, sizi dinlemedik'

Burdur'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki oy oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek, "Sorumlusu biziz. Sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, bir gün göçmenlere de, " 'Helalleşelim. Sizi göndermeye kalktık. Sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik' der mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 21:20:00 - 2022-05-20 21:25:18
Kemal bey, birkaç ay sonra da göçmenler için aynı şeyi söyler mi? 'Sorumlusu biziz, sizi dinlemedik'

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü programı kapsamında Burdur'a gitti.

Burdurlulara hitap eden CHP Genel Başkanı, "Bucak’tan, arzu ettiğimiz oyu alamadık bugüne kadar. Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil. Sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa, hata Bucak’ta, hata değil bizde." dedi.

'Derdinizi dinlemedik'

Kılıçdaroğlu, Burdurlulara, "Sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, güzel laflar ettik. 'Niye bize oy vermiyorsunuz?', diye gezdik, oturduk bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım." ifadeleri ile seslendi.

28 Şubat sürecinde inançlı insanların haklarını elinden alıp, "Helalleşelim." çağrısı ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun, bugün de Burdurlulara konuşmasında kullandığı ifadeler, "Bir gün göçmen vatandaşlardan da 'Helalleşelim. Sizi göndermeye kalktık. Sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik'  diyerek özür diler mi?" sorusunu gündeme getirdi.

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Yorumlar

La Coruna

Geç bunları diktatör Kemal geç bunları daha dün senin partindeki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı türk düşmanı Lemni’yi sahneye çıkardı
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