Kemal bey, birkaç ay sonra da göçmenler için aynı şeyi söyler mi? 'Sorumlusu biziz, sizi dinlemedik'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü programı kapsamında Burdur'a gitti.

Burdurlulara hitap eden CHP Genel Başkanı, "Bucak’tan, arzu ettiğimiz oyu alamadık bugüne kadar. Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil. Sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa, hata Bucak’ta, hata değil bizde." dedi.

'Derdinizi dinlemedik'

Kılıçdaroğlu, Burdurlulara, "Sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, güzel laflar ettik. 'Niye bize oy vermiyorsunuz?', diye gezdik, oturduk bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım." ifadeleri ile seslendi.

28 Şubat sürecinde inançlı insanların haklarını elinden alıp, "Helalleşelim." çağrısı ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun, bugün de Burdurlulara konuşmasında kullandığı ifadeler, "Bir gün göçmen vatandaşlardan da 'Helalleşelim. Sizi göndermeye kalktık. Sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik' diyerek özür diler mi?" sorusunu gündeme getirdi.