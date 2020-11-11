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Yerel Keltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma eğitimi
Yerel

Keltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma eğitimi

Kış turizmi öncesi Keltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma eğitimi JAK'tan AFAD ekibine kurtarma eğitimi Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine Keltepe Kayak Merkezi'nde bulunan telesiyej hatlarında kış sezonu öncesi kurtarma gerektiren olaylar için eğitim verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:33:00 -
Keltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma eğitimi

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine Keltepe Kayak Merkezi'nde bulunan telesiyej hatlarında kış sezonu öncesi kurtarma gerektiren olaylar için eğitim verildi.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve bu yıl hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik AFAD ekiplerine kurtarma eğitimi verildi. 11 kişilik AFAD ekibine senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşların ip sistemleri de kullanılarak kurtarılmasının teorik ve pratik olarak gösterildiği eğitimde en kötü ihtimallere karşı hazırlıklar yapılıyor.

"Kötü ihtimale karşı tedbirlerimizi almak zorundayız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, kayak merkezinde tüm hazırlıkların devam ettiğini ifade ederek, "Burası kullanıma açılacak. Vatandaşlarımızın buraya çok yoğun ilgisi var. Tabi bu kayak tesisinde yoğun ilgi olunca biz de her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Tabi ki bu sistem çok sağlam bir sistem. Bu telesiyejde mahsur kalındığı zaman manuel olarak da devreye giriyor ama biz AFAD olarak her zaman en kötü ihtimale karşı tedbirlerimizi almak zorundayız" diye konuştu.

Tesisin bu yıl açılması gündeme gelince telesiyejde kalmalara karşı neler yapılabileceğine dair ön hazırlık yaptıklarını dile getiren Erbay, "Önce Ilgaz'a gittik. Ilgaz'da JAK (Jandarma Arama Kurtarma) Komutanlığı var. Onlarla bir görüşme yaptık. Onların orada yaptığı hazırlıkları inceledik. Daha sonra o arkadaşlarımız buraya geldiler. Buraya davet ettik. Burada da bizim arama kurtarma personelimize herhangi bir telesiyejde kalma durumlarına karşı eğitim veriyorlar. Ayrıca JAK'tan alınma bir personelimiz var. O da 15 sene JAK'ta çalışmış. Bu konulara hakim olan arkadaşımız. Bizim temennimiz hiç kötü olaylar olmasın ama olursa da AFAD olarak bütün afet ve acil durumlara nasıl hazır oluyorsak bu tür tehlikelere karşı da hazırlığımızı yapıyoruz. Temennimiz kötü olayların olmaması ama olursa da en kısa ve en etkin şekilde vatandaşımızın yardımına koşmak" dedi.

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