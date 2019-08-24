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Kellik ve saç dökülmesine veda edin! | Saç köklerini uyaran doğal kür

Saçlarınızın çok dökülüyor ve kel kalacağınız korkusuna kapılıyorsanız, bu haberi dikkatle okuyun. Şifalı bitki çörek otunun, yağı sayesinde saç köklerinizi uyararak yeni saç oluşumlarını destekleyeceksiniz.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
Kellik ve saç dökülmesine veda edin! | Saç köklerini uyaran doğal kür

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Vitaminsizlik ve düzensiz beslenmenin yanı sıra, ciddi hastalıkların haberciside olabilir. Akut ateşli hastalıklar sonrası, tiroit, ikinci devre frengide veya veremde saç kaybı ve kellik oluşabilir. Ancak hastalık geçtikten sonra genellikle saçlar yeniden çıkar. İleri yaşlarda görülen kellik ise genellikle kalıtımsal ve hormonsal olabilir.

Uygulanacak iki yöntem;

- Öncelikle kafanıza limon suyunu sürüp bir süre masaj yapın. Ardından 15 dakika bekletin ve durulayın. Saçlarınız kuruduktan sonra, köklerine çörek otu yağı sürün. Uyarılan saç köklerini bir süre daha uyarıp, masaj yaparak, saç oluşumuna destek verin. Bu tedaviye bir hafta devam edilmesi halinde saç dökülmesi duracaktır. 

çörek otu ile kelliğe veda edin


- Bir diğer yöntemde, 20 gram kadar çörek otunu öğütüp, 20 gram susam yağı ve 10 defne yağının karıştırılmasıyla hazırlanıyor.. Bu karışımını saçınıza sürüp, bir havluyla sararak iki saat kadar bekletin. Ardından durulayın.

İnce telli saçlar için;

Eşit miktarda ki susam yağı, ceviz yağı ve çörek otu yağı karışımına bir kapsül E vitamini kırın. Ardından bir kapak çam terebentin ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı saç diplerine hafif bir masajla sürün ve saçınızı streç filmle sararak iki saat bekleyin. Sürenin sonunda da saçınızı uygun bir şampuanla yıkayın.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
  1. sağlık
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