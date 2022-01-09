Erkekler ve kadınlar doğal olarak yaşlandıkça saçlarını kaybederler, erkeklerin yaklaşık üçte ikisi keldir ya da 60 yaşına kadar bir kellik örüntüsü gösterir. Kellik, tipik olarak saç derisinden gelen aşırı saç kaybına işaret eder. Yaşla birlikte kalıtsal saç dökülmesi kelliğin en sık nedenidir.

Kellik tedavisi için sarımsak kürü

Kellik tedavisi sarımsak

Sarımsak saç çıkarır mı? Sarımsağın saç dökülmesini minimuma indirdiği kanıtlanmıştır. Özellikle saçların köklerinde bulunan hücrelerin canlanmasını sağlayan sarımsak saç sorunlarına da çok iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalar sarımsağın saç sağlığına çok iyi geldiğini, yeni çıkan saçları canlandırdığını ve yeni saç çıkmasını sağladığı kanıtlanmıştır. Ülkemizde ve diğer pek ülkelerde sabun ve şampuanların içerisine artık sarımsak özü katılmaktadır. Bu da sarımsağın saça faydası olduğunu göstermektedir. Son yıllarda çok popüler olan sarımsağın içerisinde bol miktarda sülfür, selenyum ve vitaminler yer alır. Saç bakımı için özellikle gerekli olan tüm mineraller ile vitaminleri tek başına karşılama gücüne sahip olan sarımsak saç sorunu yaşayan kişiler için ideal bir bitkidir.

4 diş ezilip inceltilmiş sarımsak, 2 tatlı kaşığı hint yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı yılan yağı bir kasenin içerisine alınıp karıştırılır. Karışım hazır hale geldiğinde parmak uçları ile saç diplerine masaj yapılır. Bu aşama da masajın beş dakika kadar yapılması daha fayda gösterecektir. Sürenin ardından maske saçlarda yarım saat kadar bekletilir ve sürenin ardından iyi bir şekilde yıkanıp temizlenmesi gerekir. bu uygulamayı haftada iki gün yapabilirsiniz.

Saçlara düzenli sarımsak kürü uygulanır ise saç dökülmesini durduracaktır.

Saç diplerinde oluşan kepek sorunun giderilmesinde çok faydalıdır.

Saç kıran hastalığına karşı kişileri korur.

Yeni çıkan saçların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Özellikle haftada iki saçlara sarımsak suyu uygulanması saçların daha kuvvetli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Saç uçlarında görülen kırılma ve kopmaları giderecektir.

Sarımsağı süt ile karıştırılıp saç köklerine uygulanır ise saç dökülmesini durduracaktır ve yeni saç çıkmasına etki sağlayacaktır.

Saç dökülmesinden dolayı şikayetçi olan kişilerin sorunlarına cevap olacaktır ve dökülmeyi kesecektir.

Saç dökülme nedenleri

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.