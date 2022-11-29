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Dünya Kelle koltukta 11 gün
Dünya

Kelle koltukta 11 gün

Nijerya’dan demir alan geminin suya yakın bölümündeki dümen kısmında 11 gün boyunca yolculuk yapan 3 kaçak göçmen, yetkililer tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 12:01:00 -
Kelle koltukta 11 gün

Ülkelerinden savaş, istikrarsızlık, ekonomik nedenler gibi birçok sebepten kaçmak üzere yola koyulan kaçak göçmenlerin seçtiği yöntemler şaşırtmaya devam ediyor…

Yaşanan olaylara bir yenisi daha, Nijerya’dan yola çıkan bir gemide yaşandı. 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

Susuzluk çektikleri belirlenen mülteciler, kurtarılarak tedavi altına alındı.

DHA’nın haberine göre; İspanya Sahil Güvenlik tarafından, dün olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

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