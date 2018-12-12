Kelle çorbası
Vitamin deposu kelle çorbası nasıl yapılır? İşte kelle çorbası tarifi…12 Aralık 2018 Çarşamba 00:00
MALZEMELER
1 adet kuzu kelle
Yeteri kadar su
1'er adet soğan
Kereviz
Havuç
5 diş sarımsak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
6 dal kıyılmış kekik
3 dal kıyılmış fesleğen
3 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı tane karabiber
Tuz
TERBİYESİ İÇİN
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı un
1 adet limonun suyu
1 adet yumurta
Tuz
karabiber
SERVİS İÇİN
Sirke ve kıyılmış sarımsak
YAPILIŞI
Kuzu kellesini soğuk suda 2 saat bekletin. Daha sonra temizleyip kenara alın. Soğan, kereviz ve havucu temizleyip irice doğrayın. Sarımsakları ikiye bölün. Zeytinyağını bir tavaya alıp, tüm sebzeleri üzerine ekleyin ve karıştırarak kavurun. Kekik, fesleğen, defne yaprağı, karabiber ve tuz ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine 5 litre su ekleyin. Kelleyi sebzeli suya koyup, kısık ateşte 2.5 saat pişirin. Daha sonra kelleyi sudan alın. Etini ayırın ve didikleyin. Haşlama suyunu süzün ve suyun 2 litresini bir tencereye alıp, kaynamaya bırakın. 2 Terbiye için tüm malzemeyi küçük bir kaba alıp çırpın. Daha sonra bir süzgece aktarın. Süzgeçten geçirerek çorbaya katın. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Üzerine eti ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sirke ve kıyılmış sarımsakla birlikte servis yapın.
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