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Kelle çorbası

Vitamin deposu kelle çorbası nasıl yapılır? İşte kelle çorbası tarifi…

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:00
Kelle çorbası

MALZEMELER

1 adet kuzu kelle

Yeteri kadar su

1'er adet soğan

Kereviz

Havuç

5 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

6 dal kıyılmış kekik

3 dal kıyılmış fesleğen

3 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

Tuz

TERBİYESİ İÇİN

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

Tuz

karabiber

SERVİS İÇİN

Sirke ve kıyılmış sarımsak

YAPILIŞI

Kuzu kellesini soğuk suda 2 saat bekletin. Daha sonra temizleyip kenara alın. Soğan, kereviz ve havucu temizleyip irice doğrayın. Sarımsakları ikiye bölün. Zeytinyağını bir tavaya alıp, tüm sebzeleri üzerine ekleyin ve karıştırarak kavurun. Kekik, fesleğen, defne yaprağı, karabiber ve tuz ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine 5 litre su ekleyin. Kelleyi sebzeli suya koyup, kısık ateşte 2.5 saat pişirin. Daha sonra kelleyi sudan alın. Etini ayırın ve didikleyin. Haşlama suyunu süzün ve suyun 2 litresini bir tencereye alıp, kaynamaya bırakın. 2 Terbiye için tüm malzemeyi küçük bir kaba alıp çırpın. Daha sonra bir süzgece aktarın. Süzgeçten geçirerek çorbaya katın. Bu sırada topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Üzerine eti ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sirke ve kıyılmış sarımsakla birlikte servis yapın.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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